中部電力は静岡･浜岡原発の安全審査の中で不正にデータを操作した問題について、御前崎市議会に説明を行いました。出席者からは中電に対し厳しい意見が相次ぎました。9日、浜岡原発が立地する御前崎市役所には中部電力の豊田哲也 原子力本部長らが訪れ、市議会の「原子力対策特別委員会」で説明を行いました。この問題は、浜岡原発3・4号機の再稼働に向けた審査の中で、想定される最大の地震の揺れ「基準地震動」のデー