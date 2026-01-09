俳優の松田龍平（４２）が９日、都内で主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「探偵さん、リュック開いてますよ」（９日スタート。金曜、後１１・１５〜）の記者会見に登壇した。今作は温泉街の探偵兼発明家がヘンテコ依頼をゆるく解決する新感覚ミステリー。企画段階から参加した松田は「全体的に変わった発明だったり、おもしろい要素がたくさんある。楽しんでもらえたら」と呼びかけた。沖田修一監督は、題名について、以前に「