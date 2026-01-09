【WWE】SMACK DOWN（1月2日・日本時間3日／ニューヨーク・バッファロー）【映像】いったい何が？ 日本人女子、“犬神家”ばりの開脚ダウン元バスケ選手、180センチ超えの女子レスラーがモンスターぶりを発揮。圧倒的長身からの一撃で日本人女子レスラーが空転し、マットに真っ逆さま。まるで犬神家の“スケキヨ状態”に……。ひと振りで“空の天才”を迎撃する衝撃シーンに、ファンから「凄い蹴