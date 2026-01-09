おととし首都圏で相次いだ闇バイト強盗事件の首謀者とされる男4人が、市川市の事件で女性を連れ去るなどした疑いで再逮捕されました。逮捕監禁、窃盗、詐欺の疑いで再逮捕されたのは、▼住居不定・無職、福地紘人容疑者（26）と、▼中央区晴海・無職、村上迦楼羅容疑者（27）、▼住居不定・無職、斉藤拓哉容疑者（26）、▼仙台市・無職、渡辺翔太容疑者（26）です。4人は事件の首謀者で、おととし10月、実行役の男らと共謀して千葉