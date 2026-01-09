定例記者会見で発言する長野県の阿部守一知事＝9日午後、長野県庁長野県の阿部守一知事は9日の定例記者会見で、隣の新潟県で再稼働が予定される東京電力柏崎刈羽原発6号機の安全対策を巡り、東電幹部と15日に意見交換すると発表した。東電と安全確保に関する覚書を結んでいる長野県内3自治体も参加する。阿部氏は「距離的に近いので、安全確保に責任を持って取り組むよう求めたい」と話した。県によると、意見交換には東電の福