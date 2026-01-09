ドーピング違反による斡旋停止と出場自粛処分を受け、今節復帰戦の北井佑季（35＝神奈川・119期）は9日のA級準決勝5Rも逃げ切って連勝を飾った。北井は「（選手紹介時に）“頑張れ”“待ってたぞ”という声援が励みになりました。伊豆田（浩人）さんと（ワンツーを）決められて良かった」と振り返った。10日の11R決勝も「自分の力を出し切って」3連勝Vを目指す。