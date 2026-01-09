愛知県警の年頭恒例「視閲式」。2026年の一大イベント、アジア大会に備えます。視閲式には警察官475人が参加し、佐藤隆司本部長が2026年の最重要課題として、暴力団や「トクリュウ」への対策や、交通死亡事故を抑えることなどを掲げました。また、9月に開幕するアジア・アジアパラ競技大会に向けて、「県警の総力を挙げて対策に取り組んで頂きたい」と訓示しました。その後、白バイ隊員による一糸乱れぬ走行などが披露され