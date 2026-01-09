市民の健康増進などを図るため、子ども向けのスポーツ教室を開いているNPO法人と北秋田市が、連携協定を結びました。人口減少や少子高齢化が進む中、スポーツを通じた地域の活性化も目指します。北秋田市と連携協定を結んだのは、秋田市のNPO法人、「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」です。「ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク」は、秋田市を中心に、県内で、子どもたちを対象