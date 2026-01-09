2025年12月20日に開催された「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』 スペシャル花火 ― IRIS OUT / JANE DOE ―」のアーカイブ映像と、『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合／2025年12月31日放送）にて初披露された劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌「IRIS OUT」のパフォーマンス映像が、米津玄師公式YouTubeチャンネルで公開された。 参考：『チェンソーマン 刺客篇』注目ポイントを整