ユヴェントスがアトレティコ・マドリードに所属するノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロート（30）の獲得に興味を持っているようだ。イタリア『La Stampa』が報じた。今季のセリエAで4位に位置するユヴェントスは現地時間6日に行われたリーグ戦第19節でサッスオーロと対戦。イタリア代表MFファビオ・ミレッティの今季初ゴールなどで3-0の快勝を収めて、インテルやミラン、ナポリの上位陣との差を詰めることに成功した。しかし