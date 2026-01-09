褐色のフサフサした長い毛、アリを食べる⁈昆虫好きの人たちが追い求めてきた希少なカメムシ「フサヒゲサシガメ」が36年ぶりに発見され、石川県白山市の石川県ふれあい昆虫館で公開されています。国内ではもう見ることができないと言われていた絶滅危惧種の発見に、大きな反響が広がっています。独特の臭いは出しませんカメムシといえば…「屁こき虫」とも言われるほど、独特の臭いを放つことで知られていますが、「フサヒゲ