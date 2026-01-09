毎朝の寒さに、布団から出るのが辛くなってきました。最近なかなか寝つけない眠りが浅くて日中に眠くなるということはありませんか？寝つきの悪さの裏には【冷え】が関係あることも。【関連記事】睡眠中に足がつるのはなぜ？「こむら返り」防止につながる食べ物も紹介睡眠不足は、疲れや体力が回復できないだけでなく、肌荒れや肥満、冬季うつになることもあるといいます。ぐっすり眠るための対策を教えていただきましょう。健康