サッカーの明治安田J3リーグ、ツエーゲン金沢は9日、新シーズンの体制を発表しました。金沢市内で行われた新体制発表会見には、和田昌裕ゼネラルマネージャーと今シーズンから加入する6人の選手が出席しました。ツエーゲン金沢・和田昌裕ゼネラルマネージャー「薄くなったポジションと監督が求めるタイプ。年齢も若くなって、勢いもある。そうしたところでこの6名を選びました」昨シーズンはプレーオフの末、J2昇格を逃したツエー