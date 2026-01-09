厚生労働省厚生労働省は9日、診療報酬の2026年度改定で医療機関の経営悪化につながる物価高への対応として、外来受診費や入院費の患者負担を増やす方針を明らかにした。中央社会保険医療協議会（厚労相の諮問機関）で提案した。26年6月から始める見通し。医療サービスの対価に当たる診療報酬は患者の窓口負担や公費、保険料で賄われ、個別の内容に応じて価格が決まっている。具体的な価格は今後示される。厚労省は、経営環境