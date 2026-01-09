櫻坂46松田里奈（26）のファースト写真集「まつりの時間」（1月20日に幻冬舎から発売）の封入特典＜2＞が9日、公開された。写真集には未掲載の、ビーチで水色のビキニを着たカットが特典となる。松田は「写真集は夢だったものの、自分には縁のない話だと思っていたので、お話をいただいた時は信じられず、なかなか自信を持てませんでした。ですが、チームの皆さんが、とても温かい言葉で背中を押してくださり、一歩踏み出すことが