巨人の松井颯投手が９日、ジャイアンツ球場で自主トレを行い、今季への思いを語った。支配下復帰を目指す右腕は「すごい補強もあるので、自分もこんなところで終わるなんて思ってないので、メラメラとすごい燃えています」と思いを口にした。この日は井上とキャッチボールを行うなど体を動かした。松井は２２年育成ドラフト１位で巨人に入団。支配下をつかみ、２３年にはプロ初勝利を達成するなど８試合で１勝１敗、防御率３・