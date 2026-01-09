9日、埼玉県新座市のアパートの一室から1人の遺体が見つかった死体遺棄事件で、その後の警察の捜査の結果遺体は、7日から行方不明だった埼玉県川越市に住む山本早苗さん（51）だと判明したことが警察への取材でわかりました。また、山本さんの遺体は部屋にある浴槽内から発見されましたが目立った外傷はなく皮膚に変色が見られたということです。この事件をめぐっては警察はすでにこの部屋の住人の山口新容疑者（53）を死体遺棄の