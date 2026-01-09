乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日に発売）の裏表紙が9日、公開された。公開されたのは通常版、セブンネットショッピング版、楽天ブックス版、Sony Music Shop版の4種。通常版は自身が「ファーストと比べていちばん大人になったなと思えるロケーション、衣装、ヘアメークだと思います。パカッと開いた肩に注目です（笑い）」と語る、肩だしの紺のワンピースを着た1枚となった。Sony Music Sho