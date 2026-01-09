特別に設えた貸切ゴンドラで空中クルージング 谷川岳ヨッホのロープウェイは、日本に3台しかないというフニテル式を採用した22人乗りのゴンドラ。広い車内と揺れにくい構造が特徴です。「雪舞うゴンドラクルーズピクニック」は、2026年4月3日（金）までの期間限定で開催中。ヨーロッパアルプスの山小屋のような内装の特別なゴンドラを運行しています。昨年は1日1組限定のランチプランで実施していましたが、大人気のため予約が困難