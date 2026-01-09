NTTデータ関西は1月9日、東京都北区と協定を結び、面談担当者の業務負担軽減と区民サービスの質向上を目的として、生成AIを活用した「スマート面談AIナビ AiBou」（以下、AiBou）による実証実験を1月7日に開始したことを発表した。○取り組みの背景東京都北区は令和7年度から、全職員が生成AIツールを利用できる環境を整備するなど、区民サービスと区政運営のDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進している。この取り組み