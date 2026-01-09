「プレミアムカルビ」は、2026年1月16日（金）から、「『運』試しキャンペーン」を開催する。2018年12月、神奈川県川崎市宮前区に1号店がオープンしたプレミアムカルビ。ジューシーな肉と自家製ジェラート、季節のデザートビュッフェなどが幅広い層に親しまれている焼肉食べ放題チェーン。現在は関東を中心に22店舗を展開している。そんな「プレミアムカルビ」で、今回、「『運』試しキャンペーン」が開催。プレミアムコース・スペ