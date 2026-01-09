【モデルプレス＝2026/01/09】俳優の妻夫木聡が1月8日、自身のInstagramを更新。TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』に出演した際に贈られた景品を披露した。【写真】45歳俳優、Snow Man冠番組景品持って笑顔◆妻夫木聡「それスノ」で贈られたデジカメ披露この日、妻夫木は初詣に行った際のオフショットを投稿した。今回のオフショットでデジタルカメラを手にしており、ハッシュタグで「＃それスノフレパでもらったカメラ持っ