メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県豊橋市の小学校で毎年行われる「リンゴ皮むき大会」。今年も大記録がとび出しました！ 豊橋市の富士見小学校で行われた「リンゴ皮むき大会」は、刃物の正しい使い方を学び、集中力を養うことを目的に、1984年の開校以来続いている伝統行事です。 全校児童約250人が参加し、40分の制限時間内にリンゴの皮をどれだけ長くむけるかを競います。 物音ひとつ聞こえない、真剣勝負。 中に