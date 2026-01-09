酒田市のごみ処理施設で8日、ごみが焼ける火事がありました。可燃ごみにリチウムイオン電池が混ざっていたとみられ、酒田地区広域行政組合はごみの適切な分別を呼びかけています。酒田地区広域行政組合によりますと、8日午前11時前、酒田市広栄町3丁目の「ごみ処理施設」で、収集車が集めた可燃ごみをピットと呼ばれる保管場所に投入したところ、突然発火したということです。ごみを焼却炉に移動するクレーンの操作員が火を