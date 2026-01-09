おととし7月の豪雨で大きな被害を受けた酒田市の大沢地区で、6日、竹やカヤなどで作った小屋を古いお札やお守りと一緒に焼く伝統行事「さんど小屋」が行われました。酒田市大沢地区。おととし7月の豪雨で氾濫した荒瀬川沿いにある山添集落では、毎年1月6日に、川辺に竹を円錐状に組んでカヤや古い簾などを巻きつけた「さんど小屋」を作ります。ことしは2年ぶりに集落の行事として復活しました。中にワラを敷き、中央に囲炉裏となる