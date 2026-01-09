９日の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比８２．４８ポイント（０．３２％）高の２６２３１．７９ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．１９ポイント（０．１０％）高の９０４８．５３ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は２４５１億３０００万香港ドル（約４兆９５５０億円）に縮小している（８日は２６８２億７４８０万香港ドル）。買い戻しが優勢となる流