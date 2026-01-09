グローバルの顧客に愛され続けてきた定番色マツダは、1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026（以下TAS）』において、新色『ネイビーブルーマイカ』をCX-5に塗装し、世界初公開した。【画像】日本導入は今春から！新色も公開されたマツダCX-5全111枚同社と青系色のつながりは深く、1970年代には企業のシンボルカラーとして『マツダブルー』を採用。新色『ネイビーブルーマイカ』で塗装されたマツダCX-5（