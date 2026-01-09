◇バドミントン マレーシアオープン(1月6日〜11日、クアラルンプール)2026年初の世界大会となるマレーシアオープン。9日、福島由紀選手・松本麻佑選手の“フクマツペア”が準々決勝に登場しました。マレーシアオープンは、バドミントンのワールドツアー2026年シーズンの開幕戦。最上位グレード「スーパー1000」に位置づけられており、世界のトップ選手が集結しています。前回大会でフクマツペアはパリ五輪の金メダリストである中国