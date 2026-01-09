宇宙飛行士の諏訪理（まこと）さんが、2027年ごろにISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在することが決まりました。宇宙飛行士諏訪理さん（49）：素晴らしいプログラムの小さな貢献する機会を与えてもらったことを本当に光栄に思っていますし、本当に幸せに思っています。JAXA＝宇宙航空研究開発機構は、宇宙飛行士の諏訪理さんが、2027年ごろにISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在することが決まったと発表しました。諏訪さんの