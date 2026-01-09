言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！バラエティー豊かな言葉の数々を、あなたのひらめきで完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□すみ□□すいさき□□□□さま答えを見る↓↓↓↓↓正解：いか正解は「いか」でした。▼解説それぞれの言葉に「いか」を入れると、次のようになります。いかすみ（イカ墨）いかすい（胃下垂）さきい