丸目4灯“ハコスカ顔”＆「S15シルビア」の2リッターエンジン搭載！毎年1月に開催される「東京オートサロン」では、各メーカー・チューニングショップなどがさまざまなカスタマイズカーを展示し、来場者の目を楽しませています。そんななか、自動車整備専門学校の学生が手掛けるカスタムカーも見どころとなります。【画像】超カッコいい！ これが斬新「サニースカイライン」です！（30枚以上）2026年1月9日に開幕した「東京