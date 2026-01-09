「ミスタードーナツ」とコラボレーションしたランドセル「ミスタードーナツ×フィットちゃん コラボランドセル」が、2月5日（木）から、「フィットちゃんランドセル」公式サイトなどで発売される。【写真】かっこいい！深みのある「ダブルチョコレート」も仲間入り■「クラシックシリーズ」が新登場今回登場する「ミスタードーナツ×フィットちゃんコラボランドセル」は、「ミスタードーナツ」オリジナルデザインに「フィ