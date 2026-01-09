けさ早く、山形市沼木で起きた住宅火災について、その後の調べで火は周辺の建物5棟にも延焼していたことがわかりました。 【写真を見る】山形市沼木の火災延焼が周辺5棟に及ぶと判明火元は全焼で計6棟の被害に 警察や消防によりますと、きょう午前４時３０分ごろ、山形市沼木の住宅で「建物が燃えている」などと通行人から１１９番通報がありました。 火はおよそ３時間半後の午前８時ごろに消し止められましたが、この家