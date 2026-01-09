今年に入っても出没が確認されているクマ。県が今も出没注意報を発令しています。 【写真を見る】山形県2025年のクマ出没件数・人的被害が過去最多に出没件数は2800件を超える 県のまとめで、去年のクマの出没件数が２８００件を超えたことがわかりました。 県によりますと、去年１年間に県内でクマが目撃された件数は、２８７１件でした。これは暫定値で、今後、市町村からの報告を受けさらに増える可能性があるということ