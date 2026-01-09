福岡県は4月から、オーストラリアやニュージーランドなどオセアニア地域の17カ国・地域が加盟するオセアニアオリンピック委員会（ONOC）と連携し、有力選手の育成に乗り出す。国際大会に向けたキャンプなどを県内で積極的に受け入れる他、県内の有望選手との合同練習や試合も企画する。関連費用を来年度当初予算案に盛り込む方針。県によると都道府県が海外の五輪委と独自にタッグを組むのは珍しいという。