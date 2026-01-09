1月9日、静岡県富士市の製紙工場で会社員の男性が機械のローラー部に挟まれて死亡する事故がありました。 警察によりますと、事故があったのは富士市鷹岡本町にある工場です。1月9日、25歳の会社員の男性が不織布の加工作業中に機械のローラー部に挟まれて死亡しました。男性は上半身を挟まれていたということです。 警察が事故の原因を調べています。