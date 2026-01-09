検察庁東京地検特捜部は9日、競馬やボートレース（競艇）で得た収入を隠し脱税したとして、所得税法違反罪でサッカーの日本フットボールリーグ（JFL）「アスルクラロ沼津」運営会社の谷強元代表取締役（57）＝東京都渋谷区＝と別会社の徳中棟梁役員（71）＝新宿区＝を在宅起訴した。起訴内容によると2020〜21年、競馬などで払戻金を得たのに、谷被告は約3億1千万円を隠し、所得税約1億3600万円を脱税。徳中被告も約3億200万円