乳がんで闘病中のタレント・梅宮アンナ（53）が、モルディブ旅行を満喫する水着姿を披露した。【映像】梅宮アンナ、右胸全摘後初の水着姿2024年8月、Instagramでステージ3Aの乳がんと診断されたことを公表し、11月には右胸全摘の手術を受けていた梅宮。闘病を続ける中、2025年5月には、アートディレクターの世継恭規さんとの結婚を発表していた。7月9日には夫の世継さんとともに宮古島を訪れたことを報告。「右胸がなくなっ