フリーアナウンサーの宇賀なつみ（39）が、“ずっと行ってみたかった場所”を訪れたことを報告。仮面パーティーやプールでの写真などを公開し、反響を呼んでいる。【映像】宇賀なつみの水着ショットや旅行中の様子これまでにもInstagramで、ペルーのマチュピチュ遺跡や、ボリビアのウユニ塩湖など、世界各地での旅の様子を発信してきた宇賀。2025年9月15日の投稿では、「初めてのアイスランド」とつづり、街並みの様子や温泉