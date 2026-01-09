農林水産省は９日、昨年１２月２９日〜今年１月４日に全国のスーパーで販売されたコメ５キロ・グラムあたりの平均価格が前週より９３円高い４４１６円だったと発表した。値上がりは２週ぶりで、昨年１２月１５〜２１日に記録した過去最高額（４３３７円）を更新した。１２月２２〜２８日の平均価格は４３２３円だった。