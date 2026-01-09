【あす10日（土）全国天気】○ポイント・低気圧が急速に発達・全国的に風が強まる・暴風が吹くおそれも・日本海側は雨や雷雨あす10日（土）は、低気圧が急速に発達しながら、日本海北部を東進し、寒冷前線が本州付近を通過するでしょう。これらの影響で、全国的に南から西寄りの風が強まり、日本海側を中心に、暴風となる所もありそうです。さらに日本海側は、午後から雨や雷雨となり、北日本では雪となる所もあるでしょう。強風（