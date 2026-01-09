最高裁判所東京電力福島第1原発事故で東京都江東区の国家公務員宿舎「東雲住宅」に避難した女性に対し、貸付期間を過ぎても居住を続けたとして、福島県が部屋の明け渡しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷は9日、女性側の上告を棄却した。明け渡しを命じる判決が確定した。裁判官3人の多数意見。女性が居住を続ける正当な理由があるかどうかが争点で、第2小法廷は、女性は居住できないとした一、二審の判断を是