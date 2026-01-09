ベテランＫ―ＰＯＰボーイズグルーブ「ＳＨＩＮｅｅ」のミンホ（３４）が９日、生バラエティー番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）の後半でゲスト出演。特番を組むほど番組で人気の伝統的ゲーム「投扇興（とうせんきょう）」に挑戦した。人気韓流スターの突然の登場に、番組レギュラー陣は「どうされたんですか？」と不思議そう。「今日はチャレンジが…。僕の宣伝のために…」とつたない日本語で説明した。扇子を投げ台の上の