元ＳＫＥ４８でタレントの松井珠理奈が９日までにＳＮＳを更新。結婚したボーイズグループ「ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮ」の辻本達規とのツーショットを公開し、改めて結婚報告をした。自身のインスタグラムに夫婦の和装姿を披露。松井は「この度辻本達規さんと結婚致しました」と書き出すと、「取材にお越しいただいたメディアの皆様温かく見守ってくださったファンの皆様ＢＯＹＳＡＮＤＭＥＮのメンバーさんや事務所