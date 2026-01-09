ダービー馬がまさかのダート競走登録にＳＮＳでは驚きが広がっている。昨年の日本ダービーを制したクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）を所有するサンデーサラブレッドクラブが９日、ホームページでドバイワールドカップデー２競走の登録を発表した。クロワデュノールが予備登録したのは、ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場、ダート２０００メートル）と、同日のドバイ・