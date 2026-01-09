12日(月・祝)は成人の日ですが、日本海側を中心に大雪のおそれがあります。晴れる太平洋側も、風が強く吹きそうです。成人式は、強い風が吹いても崩れない髪型がよいでしょう。また、列車や飛行機など、公共交通機関のダイヤが乱れる可能性もあります。成人式に出席の際は、早めの行動を心がけるとよさそうです。人生一度のイベントが、思い出に残ることを願っています。12日(月・祝)強風対策を11日(日)から12日(月・祝)の昼間にか