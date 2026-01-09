日本に住む外国人が増える中、一部の人による違法行為などで排外的な主張も広がっています。13万人近くの外国人が暮らす静岡県内、ともに歩む道を探ります。（高市首相）「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じていることもまた事実です」高市政権が見直す方針の「外国人政策」。外国人犯罪や不法滞在者への対策強化など、受け入れに関して過去の政権から転換す