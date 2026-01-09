静岡･河津町と南伊豆町の河津桜の開花について、県農林技術研究所は1月9日までに、2月上旬に2分から3分咲き、満開は中旬以降になるとの予測を公表しました。河津桜は伊豆に春の訪れを告げる早咲きのサクラとして知られ、鮮やかなピンク色の花が特徴です。県農林技術研究所によりますと、2025年10月中旬から下旬の冷え込みがツボミの休眠を促し、その後に暖かい日が続いたことや、1月8日に発表された気象庁の1か月予報を踏まえ、河