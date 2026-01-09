年末年始には餅つきをした方もいるかと思いますが、そこに欠かせない「臼」を扱う専門店が静岡県内にあります。そこでは、みんなの笑顔を未来につなぐ作業を行なっているそうですが…その作業に密着しました。年明け早々、「富士山こどもの国」で開かれたのは「餅つき」。（参加した子どもたち）「とてもモチモチしていておいしい」「うーんモチモチでおいしかったです」「きなこがついてておいしい」「おいしい」富士山も顔