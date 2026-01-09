首都圏連続強盗事件の首謀者たちが「別の傷害事件」を起こさなかったら、真相が闇へ葬り去られていた可能性があったことを前編で取り上げた。後編では傷害事件の詳細に立ち入っていくが、この事件では被疑者として逮捕状を発布された後も、逃亡を続けている男がいる。警察はこの男について連続強盗事件への関与も疑っているという。（前後編の後編）＊＊＊【写真】「ルフィ強盗団」幹部らが夢中になったフィリピン人ホステスた